Одного из крупнейших подрядчиков Пентагона Raytheon оштрафовали на почти млрд долларов

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Один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon выплатит почти миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции. Об этом со ссылкой на заявление американского Минюста пишет РИА Новости.

"Компания Raytheon, дочерняя компания RTX согласилась выплатить более 950 миллионов долларов для урегулирования правительственного расследования крупной государственной мошеннической схемы, включающей ненадлежащее ценообразование по некоторым государственным контрактам, нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA)", – заявили в ведомстве.

Компания обвиняется в завышении цен на государственные контракты, мошенничестве против США, предоставлении сертификационной стоимости, которая не соответствует действительности, и выставлении двойных счетов Пентагону. Кроме того, согласно данным Минюста, компания участвовала в схеме по подкупу чиновника в Катаре и сговоре с целью нарушения законодательства США при экспортных поставках оружия.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на общую сумму в 425 миллионов долларов. Украине будут поставлены дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля – воздух, бронетехника и прочие боеприпасы.