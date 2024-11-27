Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны" на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети X, что действующий лидер США Джо Байден финансирует "вечную войну".

Таким образом предприниматель ответил на сообщения о том, что Байден просит у конгресса США 24 миллиарда долларов для оказания помощи Украине.

"Байден управляет преступной организацией, которая ворует деньги налогоплательщиков, чтобы ускорить начало третьей мировой войны", – добавил Маск.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в размере 275 миллионов долларов. Он будет уже 70-м траншем, который выделяет администрация Байдена для оказания помощи Украине с августа 2021 года.

В Пентагоне уточнили, что цель новых поставок – удовлетворить самые важные нужды Киева в области безопасности и обороны. При этом США планируют продолжать работу вместе с союзниками в рамках контактной группы для обеспечения нужд Украины.

