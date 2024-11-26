Илон Маск: в Пентагоне ремонт лестницы идет 24 месяца, а здание построили за 16

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Ремонт лестницы в Пентагоне теперь занимает больше времени, чем постройка всего здания в прошлом веке из-за роста бюрократии в оборонном ведомстве США. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

"На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х", – написал он в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал слова бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения законности статей расходов.

Маск и Рамасвами ранее получили должности в формирующейся администрации избранного президента США Дональда Трампа. Они возглавят новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

До этого СМИ писали, что Маск после победы Трампа на выборах президента США может стать новым олигархом. По данным Bloomberg, Маск вложил в предвыборную кампанию республиканца около 132 миллионов долларов, так как относился к этому как к собственному бизнесу.