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Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского предпринимателя Илона Маска провести на Украине аудит расходов на энергетику. Об этом она написала у себя на странице в соцсети X.

По словам журналистки, на энергозащиту в стране было потрачено четыре миллиарда долларов, еще два миллиарда долларов украинские власти планируют списать после российских ударов.

Кроме того, Панченко отметила, что Киев назначил ответственным за энергобезопасность Мустафу Найема, который, по ее словам, положил начало Евромайдану, призвав людей выходить на улицы в 2013 году.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". По словам депутата, офис украинского президента каждый месяц получает со всех государственных органов десятки миллионов долларов. Например, только с Одесской области ежемесячно собирается 10–15 миллионов долларов.