Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time

Фото: time.com

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не имеет прямого отношения к списку "своих задач", опубликованному на обложке Time.

Накануне издание разместило на своей обложке фотографию Маска, назвав его "лицом эпохи, когда технологии и политика сливаются в единое целое". На обложке также был размещен якобы список задач предпринимателя, среди которых в том числе были поддержка избранного президента США Дональда Трампа, покупка соцсети X и вживление импланта от Neuralink в мозг человека.

Маск подчеркнул, что не давал СМИ никаких интервью по этой теме.

"Это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов ниже нужны для этого", – заявил предприниматель в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Маск после победы Трампа на выборах президента США может стать новым олигархом. По данным Bloomberg, Маск вложил в предвыборную кампанию республиканца около 132 миллионов долларов, так как относился к этому как к собственному бизнесу. Также бизнесмен выступал перед публикой вместе с Трампом, а в своих соцсетях резко критиковал команду демократа Камалы Харрис.

Кроме того, журналисты вспомнили высказывание вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер, которая считала, что Маск своими вложениями в кампанию республиканца "снизил барьер" для других его сторонников. В связи с этим, по ее предположению, "среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа".