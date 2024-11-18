Маск отреагировал на сообщения о разрешении Байдена бить ATACMS по России

Фото: ТАСС/AP/Allison Robbert

Американский предприниматель и близкий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал разрешение действующего главы Белого дома Джо Байдена на использование Украиной дальнобойного американского оружия для ударов по территории РФ.

Маск прокомментировал пост в социальной сети Х, в котором утверждалось, что "либералы любят" войну и она выгодна "большому правительству".

"Правда", – согласился предприниматель.

Информация о разрешении действующего президента США Джо Байдена Украине на применение ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября.

Согласно данным СМИ, ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". В Пентагоне, в свою очередь, отказались комментировать данную информацию.

Аналогичное разрешение вслед за США, по сообщению газеты Le Figaro, дали Франция и Великобритания. Источники газеты предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал самый жесткий ответ на применение дальнобойных западных ракет. Он подчеркнул, что если данные источников СМИ подтвердятся, то США прямо признают свое участие в военном конфликте на Украине.