Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием

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Американский лидер Джо Байден перед окончанием своего президентства принял решение о помиловании лиц, которым новый глава государства Дональд Трамп угрожал преследованием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Байдена.

В списке оказались экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, члены специального комитета палаты представителей конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия и правоохранители, которые давали показания.

Ранее суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство о прекращении дела против Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия без возможности обжалования. В штабе избранного президента США заявили, что закрытие уголовных дел против политика является большой победой для закона.

Позже Байден помиловал своего сына Хантера по двум судебным делам и заявил, что обвинения против него политически мотивированны. Однако Трамп заявил, что это вопиющий пример злоупотребления и нарушения правосудия.

