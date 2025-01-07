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Джейкоб Ченсли, который штурмовал Капитолий в костюме шамана в 2021 году, уверен в урегулировании украинского конфликта избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Единственная причина, по которой мира нет, это администрация (действующего президента США и вице-президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис. Изначально были мирные переговоры, а администрация Байдена и Харрис сказала, чтобы (президент Украины. – Прим. ред.) Владимир Зеленский вышел из них", – приводит РИА Новости слова Ченсли.

Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения за штурм Капитолия. В конце мая 2023 года он вышел на свободу. В настоящее время Ченсли сменил имя на Джейк Анджели.

Между тем Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа. Об этом ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, речь идет о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.