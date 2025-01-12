Спецпрокурор, который вел расследование против Трампа, сложил полномочия

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Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, ушел с должности на фоне завершения дел против избранного президента. Об этом пишет РИА Новости.

"Спецпрокурор завершил свою работу и представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января 2025 года и покинул департамент 10 января", – указано в судебном ходатайстве минюста.

Минюст также подал срочное ходатайство, в котором призывает отменить постановление суда низшей инстанции, заблокировавшего публикацию отчета о расследовании против Трампа.

Ранее спецпрокурор США обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть разбирательство по делу о попытке Трампа сохранить власть после выборов 2020 года. Смит отметил, что ответчик займет пост лидера страны 20 января 2025 года, поэтому уголовное преследование стоит прекратить, так как конституция страны прямо запрещает обвинять и преследовать действующего президента США.

До этого суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу по делу о подделке деловой документации.