Трамп назвал прискорбным решение Байдена не помиловать самого себя

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Американский президент Дональд Трамп назвал прискорбным решение своего предшественника Джо Байдена помиловать перед уходом из Белого дома всех, кроме самого себя. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам Трампа, "все связано" именно с Байденом. Однако президент США не стал уточнять, о какой именно связи идет речь.

Республиканец также добавил, что после своего первого президентского срока он обсуждал с Байденом возможность помиловать себя и своих сторонников. Тем не менее Трамп отказался это делать, заявив, что его команда не сделала ничего плохого.

В конечном итоге это привело к множеству расследований и уголовных преследований в отношении соратников Трампа, в результате которых некоторые были отправлены в тюрьму, а другие потратили большие средства на услуги адвокатов, отметил президент США.

Байден превентивно помиловал некоторых членов своей семьи в последние часы срока у власти. По мнению экс-лидера США, его близкие подвергались нападкам и угрозам, целью которых было причинить боль ему самому.

Таким образом, он помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден-Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Экс-президент подчеркнул, что данное решение не означает, что эти люди были виновны в чем-либо или признают вину в совершении каких бы то ни было правонарушений.

Помимо этого, Байден принял решение о помиловании лиц, которым, как утверждалось, угрожал преследованием Трамп.

В списке оказались экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и прочие лица.