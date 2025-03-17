Трамп назвал помилования Байдена недействительными

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Помилования бывшего президента США Джо Байдена являются недействительными и не имеют юридической силы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление действующего главы Белого дома Дональда Трампа в Truth Social.

Как он отметил, Байден не получил разъяснений по документам о помиловании и не одобрил их, а те, у кого они были, "могли совершить преступление".

По словам Трампа, документы были подписаны автоматическим устройством. Кроме того, президент назвал Байдена "сонным".



В январе Байден перед окончанием своего президентства принял решение о помиловании лиц, которым Трамп угрожал преследованием.

В списке оказались экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, члены специального комитета палаты представителей конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия и другие.

Кроме того, Трамп указывал, что Байден помиловал 37 самых жестоких преступников, которые насиловали, убивали и грабили так, как никто другой до них. На фоне этого глава Белого дома пожелал им "катиться в ад".

