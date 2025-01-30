Newsweek: минимум 12 помилованных Трампом людей были снова арестованы полицией

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Порядка 12 человек, которых президент США Дональд Трамп помиловал во время своего первого и второго срока, были снова арестованы полицией, сообщает журнал Newsweek.

Из них 10 получили амнистию в период с 2016 по 2021 год, а еще двое – на прошлой неделе. Всем предъявили обвинения за новые преступления, передают СМИ.

Трамп в свой первый день президентства подписал указ о помиловании порядка 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Освобождение помилованных началось уже в первые часы после подписания документа.

Сторонники республиканца 6 января 2021 года ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

Позднее сотрудник полиции застрелил 42-летнего мужчину, который был недавно помилован по этому делу. Помощник шерифа округа Джаспер остановил автомобиль мужчины для проверки. После этого полицейский попытался арестовать подозреваемого, однако тот оказал сопротивление. Между ними возникла ссора, и правоохранитель смертельно ранил водителя.