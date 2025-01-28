Полицейский в США застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия

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Сотрудник полиции застрелил 42-летнего мужчину, который был недавно помилован президентом США Дональдом Трампом за участие в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает издание ABC7 со ссылкой на местную полицию.

Помощник шерифа округа Джаспер остановил автомобиль мужчины для проверки. После этого полицейский попытался арестовать подозреваемого, однако тот оказал сопротивление. Между ними возникла ссора, и правоохранитель смертельно ранил водителя.

Позже погибшего опознали как Мэтью Хаттла – несколько дней назад он попал под указ Трампа о помиловании участников штурма Капитолия. По данным полиции, у Хаттла был с собой пистолет. Вместе с тем в ведомстве не уточнили, что стало причиной остановки автомобиля и смертельного выстрела.

Шериф округа Патрик Уильямсон поручил расследовать данный инцидент, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Трамп в свой первый день президентства подписал указ о помиловании порядка 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Освобождение помилованных началось уже в первые часы после подписания документа.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.