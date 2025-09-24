Трамп поменял портрет Байдена в Белом доме на изображение автопера

Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена в Белом доме на изображение автопера, в использовании которого Трамп неоднократно упрекал команду Байдена. Фотография была опубликована на странице Белого дома в соцсети X.

Теперь между двух портретов Трампа, символизирующих его первый и второй президентские сроки, висит фотография автопера, под которым поставлена подпись Байдена.

Байден в интервью СМИ признавался, что при подписании указов, в частности, о помиловании, от его имени использовалось автоперо. Тем не менее все решения по данным указам принимались им лично. К автоподписи прибегали лишь тогда, когда предстояло подписать большое количество документов, заверял Байден.

В свою очередь, Трамп критиковал предшественника за такой подход, отмечав, что сотрудники бывшей администрации США подписывали множество документов с помощью автопера от лица Байдена без его ведома. В связи с этим данные указы не могут иметь юридической силы. В июле этого года Трамп поручил начать расследование по поводу использования Байденом автопера.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп лишил государственной охраны бывшего вице-президента Камалу Харрис, несмотря на решение Байдена, который перед уходом с поста президента продлил ее срок защиты до 2026 года.

В июле Байден рассказал о звонках от европейских лидеров, которые просят его вернуться в политику. При этом подробностей бесед с ними Байден приводить не стал. Он лишь уточнил, что отказался от возвращения к политической деятельности. В настоящий период он только дает европейским лидерам советы.