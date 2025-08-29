Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

CNN: Трамп лишил Харрис госохраны, несмотря на указ Байдена

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Американский лидер Дональд Трамп лишил государственной охраны бывшего вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, срок защиты соперницы Трампа на прошедших ранее президентских выборах должен был закончиться 21 июля, но Байден незадолго до ухода с должности продлил условия до 2026 года.

Трамп, в свою очередь, в меморандуме министру внутренней безопасности призвал прекратить любые процедуры, связанные с охраной экс-вице-президента, исключая те, которые требуются по закону.

Ранее администрация президента США лишила Харрис доступа к секретной информации и возможности работать с ней. Также доступа лишлись политик Хиллари Клинтон и члены семьи Байдена.

Кроме того, всем руководителям исполнительных департаментов и агентств было предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения.

