Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп обвинил окружение своего предшественника Джо Байдена в госизмене. По мнению республиканца, команда Байдена знала о его проблемах со здоровьем, но скрывала это.

"Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

В частности, Трамп раскритиковал сторонников Байдена, которые, зная о его умственных и физических проблемах, воспользовались ими и открыли границу для нелегальных мигрантов. Трамп отметил, что сам Байден никогда не был за открытые границы и не говорил об этом.

Ранее в Минюсте США призвали завести дело о жестоком обращении с пожилыми людьми против супруги Байдена Джилл, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем.

На днях 82-летнему Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Представитель политика рассказал, что это заболевание поддается гормональной терапии, поэтому новообразование можно эффективно контролировать.