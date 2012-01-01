Онколог Черемушкин: Байден на фоне рака простаты может прожить год

У бывшего президента США Джо Байдена обнаружили рак простаты в агрессивной форме, рассказали в офисе политика. Какие прогнозы дают врачи и как новость восприняли в окружении бывшего американского лидера, расскажет Москва 24.
"Небольшой узелок"
82-летний экс-президент США Джо Байден болен раком простаты, сообщил журналистам его представитель. Врачи обнаружили "небольшой узелок" в области предстательной железы после того, как политик пожаловался на боли при мочеиспускании.
По официальным данным, новообразование имеет агрессивную форму и уже дало метастазы в кости. В то же время в офисе Байдена дают благоприятный прогноз в плане борьбы с заболеванием.
Однако опрошенные газетой New York Times эксперты отметили, что при метастазах в кости онкология не поддается лечению. В то же время средняя продолжительность жизни пациентов с раком простаты составляет пять и более лет, уточнил уролог, специалист Дьюкского университета Джадд Моул. По его словам, за последние десять лет показатели выживаемости пожилых с этой болезнью выросли почти втрое, сказал врач.
Однако старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе со "Звездой" допустил, что Байден все же может долго не прожить.
"Людям ослабленным и достаточно возрастным по особенностям биологии опухоли не проводят агрессивное лечение – либо просто наблюдают, либо дают фоновую легкую терапию, позволяющую спокойно человеку дожить", – объяснил эксперт.
Однако опрошенные Daily Mail специалисты были в недоумении, почему у Байдена обнаружили заболевание на столь поздней стадии с учетом его доступа к самой современной медицине. По словам экспертов, выявить проблему можно гораздо раньше с помощью обычного анализа крови, который рекомендуют всем мужчинам старше 50.
При этом в феврале 2024 года личный врач тогда еще президента Байдена Кевин О'Коннор после очередного медобследования назвал политика "здоровым, активным и крепким мужчиной". Также в заключении был перечислен список заболеваний Байдена, но рака среди них не оказалось.
"Он по-прежнему чувствует себя достаточно хорошо и в состоянии исполнять свои обязанности, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", – сказано в заключении О'Коннора, которое публиковали на сайте Белого дома.
"Джо – боец"
Сочувствие Джо Байдену высказал действующий президент США и его давний политический оппонент Дональд Трамп.
Однако сын американского лидера Дональд Трамп – младший в соцсетях обвинил супругу политика в попытке скрыть информацию о заболевании ее мужа.
"Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила метастатический рак пятой стадии. Или это очередное сокрытие?" – написал Трамп-младший.
О поддержке Байдену заявила и бывший вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, ей и ее мужу Дугу было грустно узнать о таком диагнозе.
"Джо – боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство", – написала Харрис на своей странице в Х.
Экс-президент США Барак Обама напомнил в соцсетях, что за время своей политической карьеры Байден принимал меры для снижения смертности от онкологии в стране. Политик также отметил, что он и его жена Мишель молятся о здоровье заболевшего.
Также поддержку бывшему американскому лидеру выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он подчеркнул в соцсетях, что "глубоко обеспокоен" состоянием Байдена, и пожелал скорейшего выздоровления.
Позднее бывший американский лидер впервые вышел на связь в соцсетях после новостей о его здоровье и поблагодарил всех за любовь и поддержку в этой ситуации.
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