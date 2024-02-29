Врач Байдена заявил, что президент может выполнять свои обязанности в полной мере

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Состояние здоровья американского лидера Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заключении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора по итогам медосмотра.

"Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, способный успешно исполнять обязанности президента, включая функции главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", – сообщается в заключении врача.

В документе также приведены различные результаты анализов Байдена и прочие подробности касательно его здоровья.

28 февраля Джо Байден отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для регулярного медосмотра. Позже лидер США заявил, что медобследование, которое он прошел, не выявило ничего нового.

По информации местных журналистов, Байден провел внутри медицинского центра 2 часа и 34 минуты. По словам президента, результаты осмотра ничем не отличаются от прошлогодних.

До этого СМИ сообщали о том, что американские политики требуют проверить Джо Байдена на деменцию. Таким призывам послужили симптомы президента, в частности, спутанность сознания, проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивая походка.

Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию