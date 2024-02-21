Профессор озвучила возможный диагноз Байдена

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Американский президент Джо Байден может страдать от нейродегенеративных расстройств, влияющих на его поведение и умственные способности. Об этом заявила доктор медицинских наук и профессор Светлана Гаврилова, сообщает телеканал "360".

Она указала, что точный диагноз лидеру США можно поставить только после обследования, однако некоторые признаки нейродегенеративного расстройства заметны и по его поведению. Профессор подчеркнула, что у Байдена есть очевидные нарушения ориентировки и памяти.

Кроме того, продолжила профессор, есть и признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорее всего, это деменция с тельцами Леви, предположила Гаврилова. Она считает, что вылечить заболевание нельзя, но можно его замедлить при помощи определенных методов и техник.

Она добавила, что человек из-за деменции теряет когнитивные способности, что приводит к проблемам в повседневной жизни. Он не может выполнять рутинные обязанности в связи с нарушениями памяти и других когнитивных функций, подчеркнула эксперт.

Специалист напомнила, что к когнитивным функциям относятся речь, интеллект, ориентирование в пространстве и возможность выполнять целенаправленные действия. Вероятность появления деменции увеличивается с возрастом, а после 65 лет "она удваивается каждую пятилетку", заключила Гаврилова.

Ранее СМИ писали, что американские политики требуют проверить Байдена на деменцию. Соответствующее письмо якобы подписали 84 республиканца из палаты представителей, которые обратили внимание на спутанность сознания президента, его проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивую походку.

Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию