В конгресс США внесут резолюцию об остранении Байдена от власти

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

В американский конгресс планируют ввести к рассмотрению резолюцию, которая призывает действующее правительство отстранить от власти президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на члена палаты представителей Кена Бака.

Он отметил, что резолюция будет ссылаться на 25 поправку конституции страны, которая допускает отстранение президента, если большинство сотрудников администрации и вице-президент США считают, что глава Белого дома не способен выполнять свои функции.

Бак назвал наиболее весомым основанием для запуска подобной процедуры недавний доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байдена охарактеризовали как пожилого человека с плохой памятью.

По мнению политика, это является демонстрацией неспособности Байдена выполнять свои обязанности в качестве главы администрации. Сегодняшние проблемы США требуют от американских властей сильных когнитивных и физических способностей, подчеркнул Бак.

Ранее СМИ уже сообщали, что политики США требуют проверить Джо Байдена на деменцию. Таким призывам послужили симптомы президента, в частности, спутанность сознания, проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивая походка.

Доктор медицинских наук и профессор Светлана Гаврилова заявляла, что Байден может страдать от нейродегенеративных расстройств, влияющих на его поведение и умственные способности. Она указала, что точный диагноз лидеру США можно поставить только после обследования, однако некоторые признаки нейродегенеративного расстройства заметны и по его поведению.

Новости мира: экс-президент США прокомментировал состояние Байдена