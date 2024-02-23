Байден заявил, что обсудит РФ с лидерами стран G7, ЕС и НАТО

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Американский президент Джо Байден на встрече с американскими губернаторами в Белом доме заявил, что обсудит Россию и СВО с лидерами стран G7, ЕС и НАТО 23 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Ранее 23 февраля Минфин США ввел ряд санкций в отношении РФ. В частности, под рестрикции подпала Национальная система платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по российским картам "Мир".

Кроме того, министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.

Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ