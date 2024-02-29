Лечащий врач Байдена раскрыл несколько заболеваний президента США

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Американский президент Джо Байден страдает от нескольких заболеваний, среди которых артрит, апноэ во сне и гиперлипидемия. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома медицинском заключении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора.

Согласно документу, апноэ во сне проявляется у Байдена в виде прекращения легочной вентиляции. Данное заболевание может вести к ухудшению интеллекта, памяти и работоспособности.

Помимо этого, глава Белого дома страдает от спинного артрита, гиперлипидемии и гастроэзофагеального рефлюкса – заболевания желудочно-кишечного тракта, которое проявляется у Байдена в виде учащенного прочищения горла.

Также у американского президента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений, проявляющихся в виде пятен на коже.

Несмотря на указанные заболевания, ранее О'Коннор заключил, что состояние здоровья Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США, включая функции главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего.

Президент Соединенных Штатов прошел регулярный медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд 28 февраля. По данным СМИ, Байден провел внутри медицинского центра 2 часа и 34 минуты.

Сам глава Белого дома отметил, что медобследование не выявило ничего нового, а результаты осмотра ничем не отличаются от прошлогодних.

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