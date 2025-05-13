Экс-президент Уругвая Хосе Мухика умер в возрасте 89 лет

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Бывший президент Уругвая Хосе Мухика (известный как Эль Пепе) умер на 90-м году жизни, сообщил президент Уругвая Яманду Орси на своей странице в соцсети X.

"С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики", – написал Орси.

Мухика родился 20 мая 1935 года в Монтевидео. Он принимал участие в леворадикальном партизанском движении и был затем схвачен. После этого он провел в военных тюрьмах 14 лет. С 2005 по 2008 годы являлся министром животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Уругвая, затем – сенатором.

С 2010 по 2015 год был президентом Уругвая. Затем покинул свой пост и избрался в местный Сенат, а в 2018 году сложил свои полномочия досрочно, отказавшись от сенатской пенсии. В 2024 году у политика диагностировали рак желудка, а 11 мая 2025 года Орси заявил о критическом состоянии Мухики.

