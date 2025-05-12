Российский автоблогер Вячеслав Паруков умер на 38-м году жизни

Фото: vk.com/Вячеслав Паруков

Российский автоблогер, соведущий YouTube-канала "Ильдар Автоподбор" Вячеслав Паруков умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале "Авто-подбор.рф".

Блогер скончался 11 мая. В связи с его смертью команда объявила трехдневный траур. В это время контент в соцсетях выходить не будет.

"Он внес огромный вклад в развитие нашего дела, стал опорой для команды и примером для многих. Порядочный, добрый, надежный и искренний человек, которого уважали все без исключения. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа", – отметили в сообщении.

Его коллега, автор канала Ильдар Сибгатуллин (известный как Ильдар Автоподбор) в своем видеообращении на YouTube рассказал, что Паруков почувствовал недомогание в марте 2025 года, но продолжил работать. 4 мая ему стало хуже и он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Легкие мужчины были поражены на 75–80%, поэтому его направили в реанимацию. Через некоторое время Парукову стало лучше, но позже его вновь перевели в реанимацию, а 11-го числа у блогера резко поднялась температура и он скончался.

На YouTubе-канал "Ильдар Автоподбор" подписаны 5,5 миллиона пользователей. Ведущие проекта занимаются подбором подержанных автомобилей

