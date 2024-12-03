Блогер Amoral выпал из окна в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу"

Тело 27-летнего YouTube-блогера Дмитрия Костенкова, известного как Amoral, нашли под окнами высотного дома на севере Санкт-Петербурга. По данному факту Следственный комитет организовал проверку, передает телеграм-канал ведомства.

ЧП произошло возле дома на улице Заречной в поселке Парголово. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате падения с 25-го этажа. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Amoral занимался обзорами творчества других блогеров. Кроме того, он снимал подкасты. На его канал подписаны порядка 660 тысяч человек. StarHit пишет, что после случившегося на канале блогера появилось отложенное видео, в котором просит у подписчиков прощения за прикол и заявляет, что "уже умер".

Кроме того, еще 1 декабря блогер опубликовал ролик, вызвавший беспокойство среди подписчиков. Там он со слезами на глазах извинялся, что больше не выпустит видео, а также просил отправить деньги на похороны.

Ранее в Сыктывкаре беременная девушка упала с пятого этажа при попытке спуститься через балкон по занавеске. Оказалось, что ее сожитель ушел из дома по делам и закрыл квартиру на ключ. Когда женщина осталась одна, она решила связать тюль в жгут и попытаться вылезти через балкон на улицу, однако не удержалась и упала.

В Минздраве Республики Коми сообщили, что девушку в тяжелом состоянии доставили в перинатальный центр.