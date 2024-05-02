"Безопасный город": москвичам рассказали, как защитить ребенка от падения из окна

В течение этой недели из окон столичных многоэтажных домов, расположенных на юго-востоке, выпали два ребенка. Один мальчик погиб, второй – выжил.

Как рассказал психолог Андрей Зберовский, частой причиной трагедии становится москитная сетка. Ребенок встает на подоконник, опирается на сетку и она вылетает даже от небольшого усилия. Единственный способ защитить ребенка – установить на окно специальные конструкции, которые не позволят открыть створку.

Подробнее – в программе "Безопасный город".