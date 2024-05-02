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02 мая, 08:45

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Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

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Наиболее популярные в Москве виды туризма – культурно-познавательный и развлекательный – получат дальнейшее развитие. Как написал Сергей Собянин в своем блоге, ожидается, что в 2030 году с этой целью в столицу приедут 24 миллиона гостей.

Программа развития городского туризма предусматривает работу и по другим направлениям. Так, по оценкам экспертов, более 7 миллионов гостей привлечет событийный туризм.

Кроме того, одно из самых перспективных направлений – деловой туризм. Здесь поток к 2030 году может достигнуть 8 миллионов человек. Новой точкой притяжения станет Международный конгрессно-выставочный комплекс, который построят на ВДНХ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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