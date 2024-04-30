Рекордное количество туристов приехало в Москву на майские праздники. По данным аналитиков, в путешествие в столицу в длинные выходные собирались отправиться больше четверти россиян.

Как рассказала турист Марина Чистова, она приезжает в Москву на майские праздники из Ивановской области уже не в первый раз. В этом году она посетила город с дочерью и внучкой. По ее словам, она всегда открывает в столице для себя что-то новое.

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