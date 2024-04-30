Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 23:30

Туризм

Рекордное количество туристов приехало в Москву на майские праздники

Рекордное количество туристов приехало в Москву на майские праздники

Программу развлечений на майские выходные подготовили в Москве

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Эксперты рассказали об увеличении количества туристов в Москве на майских выходных

Собянин: 24,5 млн туристов посетили Москву в 2023 году

Рекордное количество туристов приехали на длинные выходные в Москву

Дом-слон открыли для туристов в Подмосковье

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Турсервис Russpass представил новые тематические маршруты по столице

Туристический сервис Russpass представил новые тематические маршруты по Москве

Рекордное количество туристов приехало в Москву на майские праздники. По данным аналитиков, в путешествие в столицу в длинные выходные собирались отправиться больше четверти россиян.

Как рассказала турист Марина Чистова, она приезжает в Москву на майские праздники из Ивановской области уже не в первый раз. В этом году она посетила город с дочерью и внучкой. По ее словам, она всегда открывает в столице для себя что-то новое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕкатерина КузнеченковаКристина Гринцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика