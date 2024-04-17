17 апреля, 07:30Туризм
Москва получила звание столицы детского туризма
Звание столицы детского туризма вновь получила Москва. Рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми составил цифровой туристический сервис Russpass. Так, в него вошли мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".
По данным сервиса, во время весенних школьных каникул наибольший интерес вызвал "Союзмультпарк". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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