Москва получила звание столицы детского туризма

Звание столицы детского туризма вновь получила Москва. Рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми составил цифровой туристический сервис Russpass. Так, в него вошли мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

По данным сервиса, во время весенних школьных каникул наибольший интерес вызвал "Союзмультпарк". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.