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17 апреля, 07:30

Туризм

Москва получила звание столицы детского туризма

Москва получила звание столицы детского туризма

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Звание столицы детского туризма вновь получила Москва. Рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми составил цифровой туристический сервис Russpass. Так, в него вошли мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

По данным сервиса, во время весенних школьных каникул наибольший интерес вызвал "Союзмультпарк". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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