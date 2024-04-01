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01 апреля, 18:55

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Россиянам рассказали, как работает курортный сбор в Петербурге

Не только Питер: в каких регионах РФ взимают курортный сбор и кому можно не платить

С 1 апреля в Санкт-Петербурге с гостей города начали взимать курортный сбор. Его должны уплачивать туристы, которые проживают в санаториях, гостиницах и прочих местах размещения больше суток. Вырученные деньги местные власти планируют потратить на развитие городской инфраструктуры. Рассказываем подробности, а также в каких еще регионах нужно платить курортный сбор и кто от него освобождается.

Где действует курортный сбор?

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Все совершеннолетние туристы, которые посещают Санкт-Петербург и останавливаются более чем на 24 часа в отелях, санаториях, а также других объектах размещения, теперь должны уплачивать курортный сбор в размере 100 рублей. Соответствующие правила начали действовать с 1 апреля и распространяются как на россиян, так и на иностранцев.

Также с 1 апреля будет работать контактный центр для туристов и жителей города. В этом центре можно как узнать любую информацию, которая необходима туристам для комфортного пребывания в городе, так и задать вопросы о курортном сборе.
Сергей Корнеев
председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Контактный центр работает с 08:00 до 22:00 ежедневно. Туристы могут обратиться за помощью по телефону 8 (800) 222-88-12 (звонок бесплатный) и 8 (812) 324-03-03. В нерабочие часы гостям города предложат оставить голосовое сообщение. Утром с ними обязательно свяжется оператор. По расчетам властей региона, в этом году в бюджет Петербурга может поступить порядка 310 миллионов рублей от курортного сбора. Вырученные деньги предлагают направить на реставрацию Московских триумфальных ворот и благоустройство пользующихся популярностью пляжей "Ласковый" и "Дюны" либо же на возведение фонтана в Линейном парке. Точный список объектов позднее утвердит правительство города.

Закон о курортном сборе приняли семь лет назад. С 2018 года "налог на отдых" разрешили ввести в экспериментальном порядке в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском крае и в Крыму. Позднее в этот список включили Петербург и федеральную территорию Сириус. Величина курортного сбора в любом регионе-участнике не может превышать сумму в 100 рублей. Вырученные средства идут на содержание и ремонт туристической инфраструктуры.

Примечательно, что крымские власти, несмотря на возможность, отказались от эксперимента по курортному сбору. Что касается Краснодарского края, то самый высокий "налог на отдых" в Сочи (50 рублей в сутки). Вместе с тем в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и некоторых других муниципальных образованиях он составляет 30 рублей. Для федеральной территории Сириус – 50 рублей. В Ставропольском крае курортный сбор в размере 100 рублей действует в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске и Минеральных Водах. В Алтайском крае – только в городе-курорте Белокуриха (50 рублей).

Оплата и штрафы

Фото: 123RF/fotorobs

От уплаты сбора освобождаются такие категории, как инвалиды I и II групп, малоимущие семьи и граждане, а также те, кто приехал за специализированной медпомощью. Кроме того, платить не нужно больным туберкулезом гражданам. Не взимают деньги с местных жителей, спортсменов, участников Великой Отечественной войны и некоторых других. Чтобы не платить сбор, туристу нужно подтвердить льготу соответствующим документом.

Обязанность взимать средства лежит на объектах размещения (отели, гостиницы, санатории). Оплатить сбор необходимо до отъезда. Он не входит в стоимость путевки или номера и проводится отдельным чеком.

Турист имеет право знать, какие именно суммы взимаются с него для этих целей, также ему должны озвучить всю стоимость курортного сбора за время проживания.
из сообщения на сайте Роскачества

Если отдыхающие не захотят оплатить сбор, то их ждет административный штраф от 500 до 2 000 рублей. В таких случаях объекты размещения сообщают о несговорчивом туристе в надзорный орган. Но даже с учетом этих обстоятельств отель или санаторий не вправе отказать человеку в проживании.

По словам председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, в 2024 году порядка 25 регионов страны подали заявку на присоединение к эксперименту по курортному сбору. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда". Среди них, например, Карелия, все республики Кавказа, Калининградская область и Бурятия.

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