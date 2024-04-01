Россиянам рассказали, как работает курортный сбор в Петербурге

С 1 апреля в Санкт-Петербурге с гостей города начали взимать курортный сбор. Его должны уплачивать туристы, которые проживают в санаториях, гостиницах и прочих местах размещения больше суток. Вырученные деньги местные власти планируют потратить на развитие городской инфраструктуры. Рассказываем подробности, а также в каких еще регионах нужно платить курортный сбор и кто от него освобождается.



Где действует курортный сбор?

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Все совершеннолетние туристы, которые посещают Санкт-Петербург и останавливаются более чем на 24 часа в отелях, санаториях, а также других объектах размещения, теперь должны уплачивать курортный сбор в размере 100 рублей. Соответствующие правила начали действовать с 1 апреля и распространяются как на россиян, так и на иностранцев.





Сергей Корнеев председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Также с 1 апреля будет работать контактный центр для туристов и жителей города. В этом центре можно как узнать любую информацию, которая необходима туристам для комфортного пребывания в городе, так и задать вопросы о курортном сборе.

Контактный центр работает с 08:00 до 22:00 ежедневно. Туристы могут обратиться за помощью по телефону 8 (800) 222-88-12 (звонок бесплатный) и 8 (812) 324-03-03. В нерабочие часы гостям города предложат оставить голосовое сообщение. Утром с ними обязательно свяжется оператор. По расчетам властей региона, в этом году в бюджет Петербурга может поступить порядка 310 миллионов рублей от курортного сбора. Вырученные деньги предлагают направить на реставрацию Московских триумфальных ворот и благоустройство пользующихся популярностью пляжей "Ласковый" и "Дюны" либо же на возведение фонтана в Линейном парке. Точный список объектов позднее утвердит правительство города.

Закон о курортном сборе приняли семь лет назад. С 2018 года "налог на отдых" разрешили ввести в экспериментальном порядке в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском крае и в Крыму. Позднее в этот список включили Петербург и федеральную территорию Сириус. Величина курортного сбора в любом регионе-участнике не может превышать сумму в 100 рублей. Вырученные средства идут на содержание и ремонт туристической инфраструктуры.

Примечательно, что крымские власти, несмотря на возможность, отказались от эксперимента по курортному сбору. Что касается Краснодарского края, то самый высокий "налог на отдых" в Сочи (50 рублей в сутки). Вместе с тем в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и некоторых других муниципальных образованиях он составляет 30 рублей. Для федеральной территории Сириус – 50 рублей. В Ставропольском крае курортный сбор в размере 100 рублей действует в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске и Минеральных Водах. В Алтайском крае – только в городе-курорте Белокуриха (50 рублей).



Оплата и штрафы

От уплаты сбора освобождаются такие категории, как инвалиды I и II групп, малоимущие семьи и граждане, а также те, кто приехал за специализированной медпомощью. Кроме того, платить не нужно больным туберкулезом гражданам. Не взимают деньги с местных жителей, спортсменов, участников Великой Отечественной войны и некоторых других. Чтобы не платить сбор, туристу нужно подтвердить льготу соответствующим документом.

Обязанность взимать средства лежит на объектах размещения (отели, гостиницы, санатории). Оплатить сбор необходимо до отъезда. Он не входит в стоимость путевки или номера и проводится отдельным чеком.





из сообщения на сайте Роскачества Турист имеет право знать, какие именно суммы взимаются с него для этих целей, также ему должны озвучить всю стоимость курортного сбора за время проживания.

Если отдыхающие не захотят оплатить сбор, то их ждет административный штраф от 500 до 2 000 рублей. В таких случаях объекты размещения сообщают о несговорчивом туристе в надзорный орган. Но даже с учетом этих обстоятельств отель или санаторий не вправе отказать человеку в проживании.

По словам председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, в 2024 году порядка 25 регионов страны подали заявку на присоединение к эксперименту по курортному сбору. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда". Среди них, например, Карелия, все республики Кавказа, Калининградская область и Бурятия.

