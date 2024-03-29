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Москва, Казань и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в сфере туризма, в частности города подписали трехсторонний договор о совместном продвижении туристического потенциала за рубежом, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, стороны планируют участвовать в международных мероприятиях и проводить для иностранных коллег туры по достопримечательностям, а также знакомить их с инфраструктурой городов.

Сергунина напомнила, что в активе Москвы уже есть несколько межрегиональных туристических программ. Например, в марте представили новый проект "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку", приуроченный к тысячелетию Суздаля. Он рассчитан и на индивидуальных путешественников, и на отдыхающих семьями.

Кроме того, столица заключила соглашение с Ассоциацией туроператоров России. Оно направлено на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Москве и предполагает формирование новых туристических продуктов и совершенствование отраслевого законодательства.

Еще один документ подписали Российский союз туриндустрии и столичный комитет по туризму. Стороны договорились о сотрудничестве в вопросе повышения уровня сервиса и гостеприимства.

Ранее стало известно, что наиболее популярным туристическим направлением весны 2024 года у россиян стала Москва. Доля забронированных поездок в столицу составила 22,4% от общего числа. На втором месте оказался Санкт-Петербург – туда отправятся 14,5% человек. Третье место занял Сочи.