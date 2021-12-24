Власти Крыма отказались от идеи введения курортного сбора в регионе

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Крымские власти отказались от идеи введения курортного сбора в республике, в ближайшее время соответствующий закон будет признан утратившим силу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Отмечается, что взимание курортного сбора планировалось ввести в Ялте, Судаке, Алуште и Феодосии по решению муниципалитетов, однако позднее соответствующие заявки были отозваны.

"На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали", – пояснили в министерстве.

Закон о курортном сборе был принят в Крыму в 2017 году. Эксперимент по введению сбора в регионе планировалось ввести с 1 мая 2018 года, однако позднее он был отложен.