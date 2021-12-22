В Сочи увеличили курортный сбор для туристов

Фото: Москва 24

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон об увеличении курортного сбора в Сочи и других курортных территориях Кубани. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Сочи размер сбора вырастет с 10 до 50 рублей в сутки. Проживание на иных курортах региона обойдется в 30 рублей в сутки.

"Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому", – заявил председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По мнению депутата, совокупность полученных со сборов сумм позволит сделать курорты региона более привлекательными и конкурентоспособными как на российском, так и на мировом рынке туристических услуг.

В декабре пресс-служба аэропорта Симферополь сообщила о запуске дополнительных авиарейсов в Крым на период новогодних праздников. Перелеты можно будет совершить из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани и Краснодара, а также из некоторых других городов.