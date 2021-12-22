Информационный центр для туристов открылся во Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Туристско-информационный центр открылся на первом этаже терминала А аэропорта Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"Он представляет собой брендированную информационную стойку с надписью Discover Moscow. Tourist Centre. В Москве уже работают три подобных объекта: флагманский ТИЦ в парке Зарядье, на Белорусском вокзале и в терминале аэропорта Домодедово", – говорится в сообщении.
Опытные экскурсоводы будут консультировать туристов на русском и иностранных языках. Также они помогут составить маршрут по Москве и познакомят с туристическим сервисом Russpass, в котором можно найти более 3,5 тысячи туров и экскурсий, а также гостиницы и рестораны.
"Гости города смогут получить необходимую информацию в ТИЦ самостоятельно: для этого на стойке установлена сенсорная панель. С ее помощью можно найти главные достопримечательности, их адрес и режим работы, вывести на экран интерактивную карту различных культурных, образовательных и гастрономических маршрутов", – добавляется в сообщении.
Ранее стало известно, насколько активно россияне готовы путешествовать в новогодние праздничные дни. Выяснилось, что интерес к поездкам на 13% выше, чем в 2020 году. Наиболее востребованные направления – Сочи, Симферополь, Калининград и Минеральные Воды.
Стали известны самые популярные направления на новогодние праздники у россиян
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