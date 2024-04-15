Белый дом: США не контактировали с РФ после атаки Ирана на Израиль

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Соединенные Штаты не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана на Израиль. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах", – приводит РИА Новости ответ Кирби на соответствующий вопрос журналистов.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что удар Ирана является объявлением войны. По его словам, Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".