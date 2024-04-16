Russpass составил рейтинг самых популярных мест в Москве для отдыха с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цифровой туристический сервис Russpass создал рейтинг мест, которые больше всего пользовались спросом у москвичей с детьми в период школьных каникул.

Так, в топ-4 попали развлекательно-развивающая киностудия "Союзмультпарк" на ВДНХ с AR- и VR-аттракционами, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

Также жители столицы часто посещали Третьяковскую галерею, ходили на экскурсию по самому длинному зеленому коридору Москвы – парку "Яуза" и катались по Московской канатной дороге.

Москвичи предпочитали ходить и в другие музеи, например в первый и единственный в России Музей криптографии, Музей советских игровых автоматов, где выставлено свыше 50 устройств времен 1970–1990-х годов, музей-диорама "Царь-макет" с миниатюрными копиями некоторых российских достопримечательностей.

Популярностью у жителей столицы пользовались и маршруты для прогулок по столичным паркам. Среди самых востребованных – интерактивный маршрут "Тайны Зеленой планеты", составленный от храма Христа Спасителя до "Зарядья", а также "Путь героя" – от музея-панорамы "Бородинская битва" до Поклонной горы.

При этом в столице есть около 10 тысяч культурных учреждений для отдыха с детьми: музеи, детские и молодежные театры, современные библиоцентры, которые каждый день проводят мастер-классы и творческие вечера.

Russpass помогает быстро забронировать поездку, билеты и гостиницу или же подобрать экскурсии, заключили на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Russpass выложил серию 10 новых маршрутов проекта "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку". Продолжительность маршрутов составляет от двух до пяти дней. Они посвящены фольклору, архитектуре, кино, современной культуре и другим темам.

