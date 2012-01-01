Эксперт Гаврилов назвал стоимость отдыха в детских летних лагерях Краснодарского края

Детские лагеря активно продают путевки на лето–2024. Эксперты отрасли утверждают, что в этом году наибольшим спросом традиционно пользуются учреждения Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Подмосковья. Разбираемся, во сколько обойдется детский отдых в этих и других регионах.

Лето у моря

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Многие родители, как и в прошлые годы, выбирают для своих детей отдых в учреждениях Краснодарского края. Об этом Москве 24 рассказал председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Южного региона Артем Гаврилов.





Артем Гаврилов председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Вторая-третья смены – с конца июня по начало августа – заполнены почти полностью. Еще можно купить путевки в первую и четвертую, но мест с каждым днем становится все меньше.

В 2024 году средняя стоимость отдыха в лагере на первой береговой линии с хорошей инфраструктурой – от 63 тысяч рублей за трехнедельную смену. Гаврилов добавил, что вариант дешевле найти уже вряд ли получится, а верхней планки просто не существует.

Что касается трендов, то он подчеркнул: если раньше родители чаще выбирали спортивные или языковые лагеря, то сейчас большой запрос на IT-смены, робототехнику и 3D-моделирование.

"Поэтому лагерям пора вкладываться в программную часть: закупать компьютеры, 3D-принтеры, обучать специалистов. Это необходимо, чтобы оставаться востребованными на рынке", – отметил специалист.

По его словам, антиковидных мер в лагерях Краснодарского края уже нет, но продолжают действовать традиционные санитарно-гигиенические нормы. Также у каждого лагеря должен быть паспорт безопасности, который подтверждает наличие необходимых мер – видеонаблюдение, охрана и так далее, объяснил Гаврилов.

Северная столица

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость детского отдыха в коммерческих лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этом сезоне – от 80 до 120 тысяч рублей за 21 день, рассказала Москве 24 председатель Ассоциации программных лагерей Дарья Конт. По ее словам, каждый год цена растет примерно на 10–15%.





Дарья Конт председатель Ассоциации программных лагерей В 2024-м мы ощущаем это особенно сильно: выросла зарплата персонала, подорожал транспорт, еда, коммунальные услуги и стройматериалы. Но мы понимаем, что если стоимость путевки будет существенно повышена, то спрос упадет. А для детского лагеря зачастую выгодно иметь полную загрузку, чем продать меньше, но за большую стоимость.

Цена на отдых в детском лагере зависит от его транспортной доступности, инфраструктуры учреждения, наличия всех удобств и программы: в других регионах можно найти предложения даже в районе 20–25 тысяч рублей за трехнедельную смену, отметила Дарья Конт.

"Частные лагеря еще осенью выставили свои предложения и запустили акцию раннего бронирования. Поэтому сейчас разбирают уже остатки путевок. Но государственные лагеря, как правило, только начинают предлагать свои смены. Еще чуть-чуть, и свободных мест уже не останется", – обратила внимание эксперт.

Поближе к дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Если родители в начале лета хотят отправить ребенка в одно из детских учреждений столичного региона, им уже сейчас стоит определиться, в какое именно. Об этом Москве 24 рассказала директор по развитию языкового лагеря в Подмосковье Мария Сорокина.

"То же самое и с июлем: это самый популярный месяц сезона, так как он наиболее удобен всем возрастным группам. Если выбор родителей выпадает на август, можно не торопиться, но и не стоит откладывать в долгий ящик – к началу лета стоит определиться с наилучшим вариантом", – рассказала Сорокина.

По ее словам, две недели в подмосковном детском лагере обойдутся от 50 до 110 тысяч рублей, три недели – от 65 до 125 тысяч.



Мария Сорокина директор по развитию лагеря В этом году цены в Подмосковье выросли на 5–12%. Тем не менее предложения пользуются спросом у всех регионов.

Что касается мер безопасности, в столичном регионе антиковидные нормы сняты. При этом для заселения необходимы стандартные справки: об эпидокружении, о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у) и в бассейн, если он есть в лагере. Также многие учреждения ввели дополнительные правила: например, помимо мытья рук, дети обрабатывают их антисептиком перед каждым приемом пищи, добавила Сорокина.