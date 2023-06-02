Психолог рекомендовала не заставлять детей заниматься учебой в летние каникулы

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Дети, которых принуждают учиться в летние каникулы, могут быстро выгореть к началу учебного года. Часто это становится причиной ухудшения успеваемости и низких оценок, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога и эксперта цифровой образовательной платформы "ЯКласс" Эльмиру Мифтахову.

По ее словам, если ребенку нужно подтянуть знания по какому-либо предмету, то следует подходить к этому вопросу в индивидуальном порядке. При отсутствии мотивации школьника лучше не заставлять, так как без желания он не сможет освоить материал, считает Мифтахова.

Эксперт заявила, что при продолжении учебы во время лета следует подбирать для ребенка лишь такие задания, которые будут отличаться от тех, что были в учебное время. Такой подход поможет выйти из привычного цикла и получить новые впечатления.

"Это может быть совместное чтение интересных книг, задания с элементами геймификации на онлайн-платформах, обучающие видеоролики, которые доступно объясняют материал, и последующее обсуждение их с родителем, чтобы закрепить усвоенное", – отметила Мифтахова.

Вместе с этим в вопросе допобучения важно включение и самих родителей. Это поможет сблизиться и сориентироваться ребенку во многих вопросах, подчеркнула эксперт. Специалист посоветовала не позволять детям проводить все лето за компьютером и ложиться спать позже полуночи.

Похожее мнение ранее выразил психолог Илья Слободчиков, который подчеркнул, что в период каникул школьники должны отдохнуть и переключиться на другие виды деятельности. По его мнению, заняться повторением материала можно перед началом нового учебного года.



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