Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

В Москве стартовал новый сезон благоустройства. Городские службы планируют привести в порядок более 2,5 тысячи различных общественных пространств, в том числе парки, скверы и дворы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В данный момент специалисты работают на улице Бутлерова. Там заменят асфальт на проезжей части и на тротуаре, установят новые бордюры и опоры освещения, а также обновят газон и высадят растения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.