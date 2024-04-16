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16 апреля, 14:15

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Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

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В Москве стартовал новый сезон благоустройства. Городские службы планируют привести в порядок более 2,5 тысячи различных общественных пространств, в том числе парки, скверы и дворы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В данный момент специалисты работают на улице Бутлерова. Там заменят асфальт на проезжей части и на тротуаре, установят новые бордюры и опоры освещения, а также обновят газон и высадят растения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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