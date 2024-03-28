Открытые показы лучших спектаклей школьных театров пройдут в столице в апреле

В Москве в апреле пройдут открытые показы лучших спектаклей школьных театров. Финалисты фестиваля "Живая сцена" представят 30 постановок. Среди них – современная вариация "Капитанской дочки", балет по мотивам сказки А. Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", мюзикл "Кот в сапогах".

Представления пройдут в центрах дополнительного образования Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.