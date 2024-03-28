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28 марта, 09:00

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Открытые показы лучших спектаклей школьных театров пройдут в столице в апреле

Открытые показы лучших спектаклей школьных театров пройдут в столице в апреле

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В Москве в апреле пройдут открытые показы лучших спектаклей школьных театров. Финалисты фестиваля "Живая сцена" представят 30 постановок. Среди них – современная вариация "Капитанской дочки", балет по мотивам сказки А. Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", мюзикл "Кот в сапогах".

Представления пройдут в центрах дополнительного образования Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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