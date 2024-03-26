Собянин рассказал о проекте "Путь героя", который учит детей истории России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовала регистрация участников проекта "Путь Героя". В рамках него ребята изучат биографии людей, которые внесли вклад в историю России, а также детали их подвигов и переломных событий, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Детям предложат составить "путь" героя, а именно туристический маршрут по значимым местам, уточнил мэр. В 2024 году юные жители столицы будут состязаться в четырех номинациях:

"Лучший маршрут";

"Лучший медиапроект. Короткометражный фильм";

"Лучшая экскурсионная программа";

"Лучший сценарий в МЭШ".

Собянин добавил, что подать заявку смогут воспитанники школ и колледжей Москвы до 15 апреля.



"Образовательная организация может зарегистрировать до 3 команд. Каждая из них может поучаствовать во всех номинациях", – сообщил мэр.

По словам градоначальника, проект был создан еще в 2019 году, в нем поучаствовали уже свыше 5 тысяч человек.

26 апреля в Москве пройдет Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Как уточнил депутат, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн, в этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.