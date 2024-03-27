В Москве открылась акция "Ночь театров"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузмиченок

Акцию "Ночь театров" открыли в Московском государственном театре эстрады. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, передает ТАСС.

По его словам, в этом году данная акция станет очень важной, так как позволит гражданам ощутить чувство единения после трагедии, произошедшей в "Крокус Сити Холле".

Как утверждает Фурсин, с начала акции количество участвующих в "Ночи театров" культурных учреждений возросло в несколько раз. Так, в 2024 году в акции задействованы порядка 70 театров, а также запланировано более 80 мероприятий.

"Это говорит о том, что сами театры настроены на то, чтобы открыть свое закулисье, показать зрителю, в первую очередь молодежи, что собой представляет театр", – объяснил он.

"Ночь театров" – акция, посвященная Всемирному дню театра, проводится в Москве с 2013 года. За все это время было организовано более 900 мероприятий, которые посетили свыше 115 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин поздравил всех деятелей театрального искусства в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. Он напомнил, что в прошлом году театры Москвы поставили более 23 тысяч спектаклей, среди них – более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели свыше 4,6 миллиона человек.

Мэр подчеркнул, что по традиции праздник отмечает акцией "Ночь театров". По его словам, организаторы предусмотрели специальную детскую программу, которая включит в себя спектакли, концерты, кинопоказы, лекции, открытые репетиции, актерские читки, квесты, встречи с артистами.

