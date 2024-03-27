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27 марта, 13:43

Культура

Собянин: Всемирный день театра Москва по традиции отметит акцией "Ночь театров"

Фото: телеграм-калал "Сергей Собянин. Личный блог"

Международный профессиональный праздник – Всемирный день театра – традиционно отмечается 27 марта. Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил всех деятелей театрального искусства.

"Театральный сезон в столице проходит, как всегда, очень успешно. В прошлом году театры Москвы поставили более 23 тысяч спектаклей, среди них – более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели свыше 4,6 миллиона человек. Более миллиона зрителей рукоплескали московским артистам в январе – феврале нынешнего, 2024 года", – написал мэр.

Так, культурное учреждение "Уголок дедушки Дурова" за прошлый год приняло 152 тысячи зрителей, среди которых были как дети, так и взрослые, отметил градоначальник. Самым популярным спектаклем из репертуара стал "Необыкновенное путешествие".

Зрители старейшего Московского театра кукол на Спартаковской отдали свои предпочтения сказкам "Знаменитый Мойдодыр" и "Аладдин". Заведение посетили 83 тысячи горожан, уточнил мэр.

А вот в Театре Терезы Дуровой в прошлом году был аншлаг – его посетили почти четверть миллиона москвичей. Репертуар культурного центра в основном состоит из музыкальных спектаклей.

Собянин обратил внимание на множество небольших театров, которые расположились в обычных жилых районах. Несмотря на невысокую вместимость залов, они неизменно полностью заполняются.

Мэр столицы напомнил, что по традиции праздник отмечает акцией "Ночь театров".

В этом году в событии примут участие около 70 театров, которые подготовят для гостей и жителей Москвы свыше 80 мероприятий. Кроме того, организаторы предусмотрели специальную детскую программу, которая включит в себя спектакли, концерты, кинопоказы, лекции, открытые репетиции, актерские читки, квесты, встречи с артистами и даже возможность пройти по театральному закулисью.

Накануне стало известно, что зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть акцию "Ночь театров" 27 марта. В "Электротеатре Станиславский" пройдет концерт-перформанс, посвященный поколению советской молодежи и зарождению андеграунд-рока. В спектакле речь пойдет о людях прошлого и настоящего, о сходстве поколений, которых объединяет музыка.

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