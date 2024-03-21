Более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году в рамках акции "Ночь театров" в Москве пройдет более 80 мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

В акции, которая состоится уже в 12-й раз, задействовано 70 театров. Начнется "Ночь театров" 27 марта в 17:00 с детской программы, а в 21:00 стартует основная часть мероприятий взрослой и молодежной программы.

Торжественное открытие пройдет в 19:00 в Московском театре эстрады, где покажут мюзикл по повести Григория Белых и Л. Пантелеева "Республика ШКИД".

В театре "У Никитских ворот" познакомят с работой костюмеров и гримеров, а также расскажут, как проходят приготовления к спектаклям. Театр на Таганке приглашает на экскурсию по "Новой сцене", а театр Et Cetera подготовил интерактивную экскурсию и поэтическую программу, посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

В Театре имени Евгения Вахтангова можно будет посетить закулисье, а в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского – почувствовать себя артистом и принять участие в тренинге "Свобода дыхания и дикции".

Акция пройдет с 27 на 28 марта в патриотической тематике.

Ранее в столице началась акция в честь Всемирного дня поэзии, который ежегодно отмечается в день весеннего равноденствия. Запустили поэтическую акцию в телеграм-канале департамента культуры.

Чтобы принять в ней участие, необходимо прочитать на камеру стихотворение о весне или прислать любимый отрывок в комментарии под постом. Сделать это нужно до 27 марта включительно. Победители получат призы.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, акцию поддержали актеры ведущих столичных театров – они вспомнили свои любимые стихотворения, посвященные окончанию зимы.

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