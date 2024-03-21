В столице началась акция к Всемирному дню поэзии

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В столице началась акция в честь Всемирного дня поэзии, который ежегодно отмечается в день весеннего равноденствия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Запустили поэтическую акцию в телеграм-канале департамента культуры. Чтобы принять в ней участие, необходимо прочитать на камеру стихотворение о весне или прислать любимый отрывок в комментарии под постом. Сделать это нужно до 27 марта включительно. Победители получат призы.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, акцию поддержали актеры ведущих столичных театров – они вспомнили свои любимые стихотворения, посвященные окончанию зимы.

Среди них – заслуженные артисты России Владимир Скворцов, Игорь Гордин, Анна Большова, Екатерина Гусева, актриса и певица Валерия Ланская, актеры Илья Любимов, Анна Михайловская, а также Павел и Данила Рассомахины.

Фурсин уточнил, что со Всемирного дня поэзии начнется проект "Всем весна", а завершится в Международный день театров – 27 марта.

Всемирный день поэзии утвердили в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Инициатором празднования этого дня в России выступил поэт Константин Кедров.

Ранее сообщалось, что Московская неделя детской книги пройдет с 23 по 31 марта, к мероприятию присоединятся более 130 городских библиотек. Гости смогут познакомиться с популярными писателями и художниками-иллюстраторами, которые создают произведения для юной аудитории.

Главная тема акции в этом году посвящена семейному чтению. В программу включили более 250 познавательных мастер-классов, квестов, игр, конкурсов и других событий, в том числе 50 встреч с авторами.

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