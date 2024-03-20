Московская неделя детской книги пройдет с 23 по 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская неделя детской книги состоится с 23 по 31 марта, к мероприятию присоединятся более 130 городских библиотек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Гости смогут познакомиться с популярными писателями и художниками-иллюстраторами, которые создают произведения для юной аудитории. Сергунина рассказала, что главная тема акции в этом году посвящена семейному чтению.

По ее словам, в программу включили более 250 познавательных мастер-классов, квестов, игр, конкурсов и других событий, в том числе 50 встреч с авторами.

В частности, в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара 23 марта в 15:00 пройдет конкурс видеороликов "По городам и весям". Присоединиться смогут семейные команды с детьми от трех до 14 лет. Для участия следует снять небольшие фильмы об интересных местах РФ, их достопримечательностях и традициях. Прием работ продлится до 31 августа, а итоги подведут в сентябре.

В этой же библиотеке гости смогут встретиться с писателем Ириной Иванниковой, мероприятие состоится 24 марта в 12:00. Она расскажет о своем новом произведении "Идем в театр!", которое попало в лонг-лист конкурса "Лучшие книги года". Вместе с тем читальня покажет традиционный рекомендательный список детских книг для семейного чтения.

"Сразу в двух учреждениях запланированы мероприятия с участием преподавателя, одного из авторов федерального комплекта учебников "Русский язык" Тамары Крюковой. В детской библиотеке № 141 встреча состоится 26 марта в 13:00, а 29 марта в 11:30 автор ответит на вопросы читателей в Центральной библиотеке № 70 имени М. А. Шолохова", – говорится в сообщении.

Кроме того, в библиотеке № 222 27 марта в 10:00 состоится праздник литературной сказки "У Незнайки юбилей, приглашаем всех друзей". Встречу посвятили 70-летию со дня выхода первой книги трилогии Николая Носова.

Москвичи также смогут посетить библиотеку № 80, где 29 марта в 12:00 организуют мастер-класс "Каникулы с Мурзилкой". Юным жителям столицы предложат создать макеты своего журнала.

В этот же день в детской библиотеке № 244 состоится занятие "Иллюстрации из песка". Ребятам расскажут о профессиях иллюстратора и художника, а также предложат создать рисунок из цветного песка.

Юные жители столицы также смогут посетить фестиваль "Первые в космосе", который посвятили 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 63-летию первого полета человека в космос. Мероприятие пройдет 22 марта в Московском дворце пионеров.



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