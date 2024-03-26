Москва онлайн покажет акцию "Ночь театров" в "Электротеатре Станиславский"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

27 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть акцию "Ночь театров". В "Электротеатре Станиславский" пройдет концерт-перформанс, посвященный поколению советской молодежи и зарождению андеграунд-рока.

В спектакле речь пойдет о людях прошлого и настоящего, о сходстве поколений, которых объединяет музыка.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 23:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.