Москвичам рассказали об организации патриотического воспитания в системе образования

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из направлений в столичном образовании. Московские школьники активно участвуют в самых разных проектах: "Движение первых", кадетские классы, различные фестивали, состязания и олимпиады.

Столичные кадеты углубленно изучают историю России и иностранные языки, проходят специальную спортивную подготовку. Офицеры-воспитатели формируют у детей навыки необходимые для учебы и подготовки к военной и государственной службе.

Кроме того, в столице реализуют и новые патриотические проекты. Подробнее о том, как проходит обучение, – в эфире телеканала Москва 24.