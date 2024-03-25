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Новости

25 марта, 08:00

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Москвичам рассказали об организации патриотического воспитания в системе образования

Москвичам рассказали об организации патриотического воспитания в системе образования

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Гражданско-патриотическое воспитание – одно из направлений в столичном образовании. Московские школьники активно участвуют в самых разных проектах: "Движение первых", кадетские классы, различные фестивали, состязания и олимпиады.

Столичные кадеты углубленно изучают историю России и иностранные языки, проходят специальную спортивную подготовку. Офицеры-воспитатели формируют у детей навыки необходимые для учебы и подготовки к военной и государственной службе.

Кроме того, в столице реализуют и новые патриотические проекты. Подробнее о том, как проходит обучение, – в эфире телеканала Москва 24.

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