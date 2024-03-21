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Новости

21 марта, 07:15

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Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

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В 1,5 раза выросла пропускная способность развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля после ее реконструкции. Улучшилась транспортная доступность нескольких районов столицы, а также подмосковных Дзержинского и Котельников. Основные работы завершили на три месяца раньше срока, отметил Сергей Собянин.

Какая теперь там будет схема движения и что осталось сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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