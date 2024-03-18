"Это Москва, Туризм": топ-3 атмосферных библиотеки в Москве

Библиотеки в Москве – это не просто книги и читальные залы, а универсальные пространства, где можно посетить различные культурные мероприятия, в том числе выставки и концерты. Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила подборку самых атмосферных мест.

Так, одной из крупнейших и богатейших в мире является Российская государственная библиотека. В одном из ее читальных залов снимался советский фильм "Москва слезам не верит".

В библиотеке-читальне имени Тургенева сердцем здания является большой читальный зал, путь в который проходит через старинную деревянную винтовую лестницу. Кроме того, здесь есть свой собственный зимний сад.

А в библиотеке-читальне имени Пушкина можно найти несколько живописных каминов, но самый красивый, мраморный, расположен в комнате, где раньше была столовая.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".